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Suudi Arabistan'da süper hücre bulutu görüldü

Suudi Arabistan'da süper hücre bulutu görüldü
Suudi Arabistan'da süper hücre bulutu görüldü

Suudi Arabistan’ın Al-Jawf bölgesinde meydana gelen süper hücre bulutu ilginç görüntüler oluşturdu.

Suudi Arabistan’da süper hücre bulutu görüldü - Tıkla İzle


Suudi Arabistan'ın Al-Jawf bölgesinde Sakaka şehrinde süper hücre bulutu ilginç görüntüler oluşturdu. Kum fırtınası andıran bulut oluşumu nedeniyle bölgede dolu yağışı meydana geldi.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada vatandaşlara sağanak yağışlara karşı tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu. Süper hücre bulutları, fırtınaların, sağanak ve dolu yağışlarının habercisi olarak biliniyor.

Muhammed Rabah
 

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