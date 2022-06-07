Suudi Arabistan'da Türk hacı adaylarına anlamlı karşılama

Korona virüs salgını nedeniyle 2 yıldır yurtdışından hacı adayı kabul etmeyen Suudi Arabistan bu sene yeniden yurtdışından hacı adaylarını kabul etmeye başladı. Suudi Arabistan'a ulaşan ilk Türk hac kafilesine ise Medine'de bulunan Prens Muhammed Bin Abdülaziz Havalimanı'nda anlamlı bir karşılama yapıldı. Türk hacılar, havalimanında Taleal Bedru Aleyna ilahisi karşılanırken, zemzem suyu ikram edildi. Küçük çocukların ise hacı adayların üzerine çiçekler attığı görüldü.

Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde yeni dönem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Nisan'da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti üzerine iki günlük ziyaret çerçevesinde eşi Emine Erdoğan ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitmiş, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde yeni dönem başlamıştı. Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşen Erdoğan, daha sonra Umre ziyareti gerçekleştirmişti.