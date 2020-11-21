Suudi Arabistan'daki G20 Liderler Zirvesi başladı

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerinin katıldığı ve 2 gün sürecek olan G20 Liderler Zirvesi Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başladı. Zirve'de eşi görülmemiş bir küresel durgunluğa neden olan Covid-19 salgını ile nasıl başa çıkılacağı ve salgının kontrol altına alınmasının ardından toparlanmanın nasıl yönetileceğinin tartışılması bekleniyor. Zirve hazırlıklarına katılan üst düzey bir G20 yetkilisi, "Ana tema, pandemiyi ele almak için küresel işbirliğini artırmak olacak" ifadelerini kullandı.

Salgın nedeni ile liderlerin video konferans üzerinden katıldığı zirveye, Türkiye, Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu katılıyor.

Zirvenin dönem başkanlığını yapan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz açılış konuşmasında, aşılar da dahil olmak üzere Covid-19 ile mücadele araçlarına eşit erişim ihtiyacına vurgu yaparak, “Covid-19 için aşılar ve teşhis araçları geliştirmede kaydedilen ilerleme konusunda iyimser olsak da tüm insanlara bu araçları uygun fiyatlı ve eşit erişim koşullar altında sunmak için çalışmalıyız. Aynı zamanda, gelecekteki herhangi bir pandemiye daha iyi hazırlanmalıyız” dedi.

Gençlerin toplumda ve iş hayatında daha fazla yer alması için iş imkanlarının arttırılması gerektiğine dikkat çeken Selman, “Küresel ekonomiyi desteklemeye devam etmeliyiz ve ticaretin ve insanların hareketliliğini kolaylaştırmak için ekonomilerimizi ve sınırlarımızı yeniden açmalıyız" dedi.