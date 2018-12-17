Suudi Arabistan'dan ABD'ye kınama

Suudi Arabistan yönetimi, ABD Senatosunda, Yemen'de savaşan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona verilen desteğin kesilmesi için alınan kararı ve gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensinin suçlanmasını kınayarak, bunu müdahale olarak nitelendirdi.

Yönetim, Riyad'a askeri desteğin sonlandırılması için ABD Başkanı Donald Trump'a da çağrıda bulunan Temsilciler Meclisi'nin kararının reddedilmesini de istedi. Suudi Dışişleri Bakanlığı ise bu hareketi "gerçek olmayan iddialara dayanan müdahale" olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığına bağlı bir yetkili Suudi Haber Ajansı'na (SPA) yaptığı açıklamada, "Krallık, ABD Senatosunun yanlış varsayımlara dayanan son kararını kınamaktadır. Bu karar Krallığın içişlerine bariz şekilde müdahale anlamına gelmektedir. Suudi Arabistan Krallığı, ABD ile ilişkilerini daha da güçlendirme konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit eder. Müttefik ve dost bir ülkenin yasama organının üyeleri tarafından dile getirilen konulardaki endişesini de dile getirir" ifadeleri yer aldı.