Suudi Arabistan'dan Arjantin'e soğuk duş

2022 Dünya Kupası C Grubu'nda Arjantin, Lusail Stadyumu'nda Suudi Arabistan ile karşı karşıya geldi. Slavko Vincic'in düdük çaldığı karşılaşmanın henüz başında Arjantin, 10. dakikada Messi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Baskılı oyununu sürdüren Arjantin'in ilk yarıda bulduğu 3 gol ise ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

Müsabakanın ikinci yarısına ise adeta Suudi Arabistan'ın golüyle başlandı. Suudiler, 48. dakikada Saleh Al Shehri ile beraberliği yakaladı. Bu dakikalarda rakibi üzerine çok adamla yüklenen Suudi Arabistan, 53'te Salem Al Dawsari ile 2-1'i yakaladı. Bu dakikadan sonra maçın geri kalanında topa sahip olan ve hücumda etkisini hissettiren takım Arjantin'di. Fakat yoğun baskıya rağmen Suudi savunması disiplini elden bırakmadı.

Messili Arjantin, gereken golü bulamayınca Suudi Arabistan, müsabakayı 2-1 kazanarak sürpriz bir galibiyete imza attı. Dünya Kupası'na kötü bir başlangıç yapan Arjantin, 26 Kasım Cumartesi günü Meksika ile mücadele edecek.

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