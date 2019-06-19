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Suudi Arabistan'dan BM'nin Kaşıkçı raporuna tepki

Suudi Arabistan'dan BM'nin Kaşıkçı raporuna tepki
Suudi Arabistan'dan BM'nin Kaşıkçı raporuna tepki

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yayınlanan son raporu kabul etmediklerini açıkladı.

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr Adil el-Cubeyr resmi sosyal medya hesabı üzerinden Birlemiş Milletler'in (BM) katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yayınladığı raporu değerlendirdi. El-Cubeyr, Kaşıkçı'nın öldürülmesinden Suudi Arabistan'ın sorumlu tutulduğu ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman hakkında soruşturma başlatılması gerektiği sonucuna varan raporu Suudi Arabistan hükümetinin kabul etmediğini belirtti.

Yayınlanan raporun bağlayıcı olmadığını ve yeterli delillere sahip olmadığını vurgulayan Kaşıkçı cinayeti hakkında devam eden davaya, aralarında Türkiye'nin de olduğu pek çok ülke tarafından gözlemci katıldığını aktardı.  

Raed Mah'd Khalil Subaih


 

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