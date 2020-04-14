Suudi Arabistan'dan gelen 328 kişi Malatya'da karantinaya alındı

Korona virüs salgını ile birlikte Suudi Arabistan'da bulunan 328 kişi, 2 özel uçakla Malatya'ya getirildi. Erhaç Havaalanına inen uçaklardaki yolcular, tüm sağlık önlemleri alındıktan sonra sağlık kontrollerinin ardından dışarıda bekleyen otobüslere bindirildi.

Yurt dışından gelen yolcular daha sonra Malatya-Elazığ karayolu üzerinde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Battalgazi Yurduna getirildi. Görevli ekiplerinin de sıkı tedbirler aldığı yurt önünde, daha önceden hazırlanan ve dezenfekte edilen odalara yerleştirilen 328 kişini karantina sürecince ihtiyaçları Valilik, Sağlık Müdürlüğü, Kızılay ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde karşılanacak.

Yurt dışından gelen Türk vatandaşların buradaki 14 günlük karantinanın ardından sağlık sorunlarının olmaması durumunda memleketlerine gönderilecekleri öğrenildi.