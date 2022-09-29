Suudi Arabistan'dan hac uygulaması

Hac ve Umre Bakanlığı, hacılar ve ziyaretçilerin Mekke ve Medine'ye yaptıkları yolculuklar için kullanımı kolay planlama yöntemi olan resmi Suudi entegre dijital platformu Nusuk'un (nusuk.sa) tanıtımını yaptı. Yapılan açıklamaya göre platform, Suudi Arabistan Krallığı'nı dünyanın dört bir yanından ziyaret eden Müslümanların deneyimlerini geliştirmeyi ve ziyaretçilerin umre yapmalarına yönelik varış prosedürlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

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