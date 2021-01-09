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Suudi Arabistan'dan Katar'a uçuşlar 3,5 yılın ardından yeniden başlıyor

Suudi Arabistan'dan Katar'a uçuşlar 3,5 yılın ardından yeniden başlıyor
Suudi Arabistan'dan Katar'a uçuşlar 3,5 yılın ardından yeniden başlıyor

Suudi Arabistan Hava Yolları, 3,5 yılın ardından Katar'ın başkenti Doha'ya uçuşların 11 Ocak Pazartesi gününden itibaren yeniden başlayacağını açıkladı.

Körfezde uzlaşma sağlanmasının ardından Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varılmıştı. Katar Hava Yolları'nın (Qatar Airways), 7 Ocak'ta Suudi Arabistan'a uçuşların yeniden başladığını duyurmasının ardından Katar ile hava sınırlarının açılmasına ilişkin bir adım da Suudi Arabistan'dan geldi.

Suudi Arabistan Hava Yolları, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Katar'ın başkenti Doha'ya uçuşların 11 Ocak Pazartesi gününden itibaren yeniden başlayacağını duyurdu. Suudi Arabistan'dan Katar'a önümüzdeki Pazartesi günü başlayacak uçuşlar, 5 Ocak'ta düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde Katar ile 3,5 yıldır süren anlaşmazlığın sona ermesinin ardından ilk olacak.

Muhammed Rabah

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