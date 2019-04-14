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Suudi Arabistan'dan Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyi'ne destek

Suudi Arabistan'dan Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyi'ne destek
Suudi Arabistan'dan Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyi'ne destek

Suudi Arabistan, Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyi'nin adımlarını desteklediklerini ve ülkeye insani yardım paketi gönderileceğini açıkladı.

Suudi Arabistan devlet kurumu SPA tarafından yapılan açıklamada, “Suudi Arabistan Krallığı, Sudan halkının geleceği hakkındaki görüşlerini desteklediğini bildirmektedir. Krallık, Askeri Geçiş Konseyi'nin ilan etmiş olduğu adımları desteklediğini ve Sudan halkının yanında olduğunu duyurmaktadır. Krallık, insani yardım paketleri talimatını verdi” denildi.

Sudan halkının refah ve kalkınmayı sağlamak için ulusal çıkarlara öncelik vermeye çağrıldığı açıklamada, Sudan'a petrol, buğday ve tıbbi malzemeler de dahil olmak üzere insani yardım paketi gönderilmesi için ilgili makamlara talimat verildiği belirtildi.
Sudan'da askeri darbenin ardından ülkeyi 2 yıl boyunca Askeri Geçiş Konseyi'nin yöneteceği açıklanmıştı.

Müştak Saygın 

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