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Suudi Arabistan'dan TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat

Suudi Arabistan'dan TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat
Suudi Arabistan'dan TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat

Uluslararası ajanslarda yer alan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasında 5 milyar dolarlık mevduat hesabı açmasına yönelik yürütülen görüşmelerde son aşamaya gelindiği duyuruldu.

 

Uluslararası ajanslarda yer alan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasında (TCMB) 5 milyar dolar tutarında mevduat hesabı açması için gerçekleştirilen görüşmelerde sona yaklaşıldığı aktarıldı. Habere göre, Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, e-posta ile verdiği yanıtta, "(Türkiye Cumhuriyeti) Merkez Bankası ile 5 milyar dolarlık mevduat için son görüşmeleri yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Haberde ayrıca adı açıklanmayan bir Türk yetkilinin, Suudi Arabistan ile mevduat anlaşması konusunda yürütülen görüşmelerin son aşamada olduğunu söylediği ileri sürüldü.

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