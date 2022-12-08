Suudi Arabistanlı bakan El- Jadaan: 'Suudi Arabistan TCMB'ye 5 milyar dolar yatıracak'

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed El- Jadaan, Suudi Arabistan'ın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na (TCMB) 5 milyar doların yatırılması ve ayrıntıların görüşülmesinin birkaç gün içinde gerçekleşebileceğini söyleyerek, "Yakında gerçekleşecek. Türkiye ile aramızda karar verdik. Türkiye ile ilişkilerimizde büyük ilerleme var ve Türkiye'de ve başka ülkelerde yatırım imkanlarına sahip olmayı arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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