Suudi Arabistanlılar İran'a seyahat edebilecek

İran ile Suudi Arabistan arasında 7 yılın ardından tekrar uçak seferlerini başlatma kararı alınırken, İran, Suudi Arabistan vatandaşlarına uygulanan seyahat yasağının kaldırıldığını duyurdu. İran Havayolu Seyahatleri ve Turizm Acenteleri Başkanı Hormetullah Rafei, Suudi Arabistan vatandaşlarına uygulanan seyahat yasağının kaldırıldığını söyleyerek, "7 yılın ardından Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi normalleştiriyoruz. Tüm bu yıllar içerisinde özellikle özel sektörün talebi karşılıklı olarak uçuşların yeniden başlatılması ve vatandaşların kolayca seyahat edebilmeleriydi" dedi. Suudi Arabistan'ın kendi vatandaşlarına uyguladığı "İran'a seyahat yasağının" kaldırılması ile iki ülke arasında turizm ve karşılıklı yatırımların artacağını belirten Rafei, anlaşmanın diğer Arap ülkelerini de kapsayabileceğini ve bölgede her alanda hızlı bir "normalleşmenin" yaşanabileceğini kaydetti.

Suudi Arabistan'ın İran ile turizm konusunda iş birliği yapmakta kararlı olduğunu vurgulayan Rafei, "İki ülke arasında diplomatik ilişkiler kesildikten sonra Suudi Arabistan kendi vatandaşlarının İran'a seyahatlerini yasaklamıştı. Elbette İran'a gelmek isteyenler başka ülkeler üzerinden bu seyahati gerçekleştiriyorlardı. Şimdi bu yasak kaldırıldı ve Suudi Arabistan bu konuda gayet ciddi. Artık iki ülke vatandaşları karşılıklı olarak doğrudan seyahat edebilecekler. Bu doğrultuda Meşhed ve Tahran ile Suudi Arabistan'ın Ed Dammam kentleri arasında uçuşların yakın zamanda başlatılacak" şeklinde konuştu.

İran İle Suudi Arabistan arasındaki seyahat yasağı

İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesinin ardından Suudi Arabistan bir bildiri yayınlayarak kendi vatandaşlarının İran'a seyahat etmelerine yasak getirmişti. Yayınlanan bildiride, "Suudi Arabistan vatandaşları resmi izin olmadan Yemen, Suriye, Tayland, İsrail ve İran'a seyahat edemezler" ifadeleri kullanılmıştı. Yasağa rağmen bazı Suudi Arabistanlılar Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden İran'a seyahat edebiliyorlardı.

İran ile Suudi Arabistan diplomatik ilişkileri başlatma kararı aldı

İran ile Suudi Arabistan, 10 Mart tarihinde Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleşen toplantı sonrası iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 7 yıl sonra yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmışlardı. Varılan anlaşma kapsamında İran ile Suudi Arabistan'ın iki ay içerisinde diplomatik ilişkilerinin yeniden başlatılacağı ve iki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçilikleri ve temsilcilikleri yeniden açacakları belirtilmişti.

Aynur Sena Çabuk



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