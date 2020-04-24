İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suudi düşünür Abdullah el-Hamid cezaevinde hayatını kaybetti

Suudi düşünür Abdullah el-Hamid cezaevinde hayatını kaybetti
Suudi düşünür Abdullah el-Hamid cezaevinde hayatını kaybetti

Suudi Arabistanlı düşünür, din adamı ve insan hakları aktivisti Abdullah el-Hamid'in uzun süredir tutulduğu cezaevinde hayatını kaybettiği duyuruldu.

Suudi Arabistanlı aktivist ve akademisyen Ahmed bin Rashid bin Saeed Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2013'ten beri cezaevinde tutuklanan Suudi Arabistanlı düşünür, din adamı ve insan hakları aktivisti Abdullah el-Hamid'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Saeed, el-Hamid'in bugün kılınacak cenaze namazının ardından memleketinde defnedileceğini belirtti. El-Hamid'in 9 Nisan'da beyin kanaması geçirmesinin ardından Riyad'daki Al Shumaysi Hastanesi'ne alındığı ifade edildi. Suudi Arabistan'ın önde gelen reformistlerinden biri olan el-Hamid, halkın siyasi sürece katılmasını isteyen Hasm Derneği'nin kuruluşuna katıldığı için 2013'te tutuklanıp 11 yıl hapse mahkum edildi. 70 yaşındaki el-Hamid'in1993-2013 arasında 6 kez tutuklandığı aktarıldı.

Hamad Alnajjar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.