İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı katledilişinin 1. yılında anılıyor

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı katledilişinin 1. yılında anılıyor
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı katledilişinin 1. yılında anılıyor

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Gazeteci Cemal Kaşıkçı, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda vahşice katledilişinin yıl dönümünde anılıyor.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı katledilişinin 1. yılında anılıyor - Tıkla İzle

Uluslararası sivil toplum kuruluşları, düşünce platformları ve insan hakları örgütleri, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 1. ölüm yıl dönümünde katledildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde anma etkinliği düzenliyor. Törene Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve Kaşıkçı'nın arkadaşları da katılıyor. Kaşıkçı'nın başkonsolosluk binasına girdiği saat 13.14'te saygı duruşuyla başlayacak olan törende katılımcılar birer konuşma yapacak. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı törende Kaşıkçı anısına yapılan anıtın da açılışı gerçekleştirilecek.

Murat Horoz

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.