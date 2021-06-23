Suudi gazeteci Kaşıkçı'yı öldüren 4 kişinin ABD'de eğitim aldığı iddiası

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Ekim 2018'de öldürülen Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili dikkat çekici bir iddiada bulundu. Gazetede yer alan haberde, Kaşıkçı cinayetini işleyen ekipteki 4 kişinin bir önceki yıl ABD'de eğitim aldıkları iddia edildi. Söz konusu kişilerin, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın onayladığı bir sözleşme kapsamında, özel sermaye fonu Cerberus Capital Management'a ait Tier 1 Group adlı şirket tarafından Suudi liderlerin korunması için verilen askeri eğitimlere katıldıkları öne sürüldü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Amerikan yasalarına göre bu tür haber ve iddialarla ilgili bakanlığın yorum yapamayacağını söyledi. Price ayrıca, ABD'nin Suudi Arabistan'a yönelik politikasının hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygıya öncelik verilmesine dayanacağını belirtti.

Öte yandan Suudi Arabistan ve Cerberus Capital Management'tan habere ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

Kaşıkçı, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilmişti

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilmişti. Riyad, cinayete karışan 8 şüpheliyi hapis cezasına çarptırmıştı. ABD istihbaratı ise 26 Şubat'ta Kaşıkçı cinayeti ile ilgili bir rapor yayınlamış, raporda Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesini onayladığı açıklanmıştı.