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Suudi hava savunma sistemi Husilerin füzelerini püskürttü

Suudi hava savunma sistemi Husilerin füzelerini püskürttü
Suudi hava savunma sistemi Husilerin füzelerini püskürttü

Suudi hava savunma sistemlerinin, Husilerin Yemen'in başkenti Sana'dan ateşlediği füzeleri durdurduğu ifade edildi.

Suudi hava savunma sistemi Husilerin füzelerini püskürttü - Tıkla İzle

Suudi Arabistan'a ait hava savunma sisteminin, Yemen'den atılan birkaç balistik füzeyi durdurduğu açıklandı. Füzelerin devlete ait Suudi Aramco petrol rafinerisi tesislerinin bulunduğu, Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu şehrine doğru fırlatıldığı bildirildi. Suudi Arabistan liderliğindeki Koalisyon Sözcüsü Turki Al-Maliki ise saldırıların Husi isyancılar tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Suudi basınına konuşan Al-Maliki, Suudi hava savunma sisteminin Yemen'in başkenti Sana'dan kendi topraklarına fırlatılan birkaç balistik füzeyi durdurup imha ettiğini doğruladı. El Maliki, söz konusu füzeleri Patriot PAC-3 hava savunma sistemlerinin engellendiğini bildirdi.

Serkan Bayar

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