Suudi havayolu şirketi iki yıl aradan sonra Türkiye uçuşlarını yeniden başlattı

Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında bir çok ülke kapanmaya gitmiş, bu kapsam havayolu şirketleri dış hat uçuşlarını durdurma kararı almıştı. Pandemi nedeniyle 2020 Mart ayında Türkiye seferlerini durduran Suudi Arabistan Hava Yolları, yeniden uçuş başlattı. İlk sefer ise Cidde'den İstanbul'a gerçekleştirildi.

Haftalık karşılıklı 34 sefer düzenlenecek

İki yıllık aradan sonra Cidde'den 130 yolcusuyla havalanan SV257 sefer sayılı Airbus A330 tipi tarifeli uçak, saat 14.45'te İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Uçağın körüğe yanaşmasının akabinde yolcular terminale giriş yaparken, uçuş ekibi ise yer hizmetleri personelleri tarafından çiçeklerle karşılandı. Havayolu şirketinin İstanbul Havalimanı operasyonları kapsamında Riyad ve Medine'den haftanın her günü, Cidde'den ise haftanın üç günü olmak üzere haftalık toplam karşılıklı 34 tarifeli sefer düzenlenecek.

Umre seferlerinin de başlaması bekleniyor

Yeniden başlayan seferlerle birlikte iki ülke arasındaki yolcu ve kargo trafiğinin de artması bekleniyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan yetkili makamları tarafından pandemi nedeniyle uygulanan hac ve umre yasaklarını da kaldırılmasıyla ilerleyen günlerde umre seferlerinin yeniden başlaması bekleniyor.



Ferhat Yasak

