İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suudi Prensten Türk ürünlerini boykot çağrısı

Suudi Prensten Türk ürünlerini boykot çağrısı
Suudi Prensten Türk ürünlerini boykot çağrısı

Riyad Valisi Prens Faysal bin Bandar, kendisine ikram edilen kahvenin Türk kahvesi olduğunu öğrenince iade etti.

Suudi Prensten Türk ürünlerini boykot çağrısı - Tıkla İzle

Suudi Arabistanlı Prensler Türk ürünlerinin boykot edilmesi çağrısında bulundu. Riyad Valisi Prens Faysal bin Bandar'a aracındayken ikram edilen kahvenin “Türk kahvesi” olduğunu duyunca içmeyi reddetti. Videoyu paylaşan bir başka Suudi Arabistanlı Prens Abdullah Bin Sultan El Suud, Türk ürünlerini boykot etme çağrısında bulundu.

Prens Abdullah bin Sultan, “Bugün, bir Suudi vatandaşı olarak, Türkiye'nin bize yönelik politikasını değişmediği sürece Türkiye'de üretilen, hatta Türk gümrüklerinden geçmiş tüm ürünleri boykot edeceğimi ilan ediyorum. Ne bizim, ne de hükümetimizin onlara ve ürünlerine ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.