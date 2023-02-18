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Şuurlu depremzede 102 saat sonra böyle kurtarıldı

Şuurlu depremzede 102 saat sonra böyle kurtarıldı
Şuurlu depremzede 102 saat sonra böyle kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde deprem bilincinde olan Mahmut Sami Şahin, depremin ardından telefonunu kapattı. Üç gün sonra telefonunu açıp kardeşine mesaj atan Şahin, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Şahin'in deprem bilinci sayesinde kurtulduğunu aktaran Düzce İtfaiye Amiri Mehmet Caner Polat, “Kardeşine mesaj atmış, çok teknik bir çalışma sonrasında onu kurtardık" dedi.

Şuurlu depremzede 102 saat sonra böyle kurtarıldı - Tıkla İzle

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde arama kurtarma faaliyetlerinde bulundu. 9 gün boyunca bölgede çalışmalar gerçekleştiren ekipler onlarca canının enkaz altından kurtarılmasını sağlamasının ardından Düzce'ye döndü. Düzce İtfaiyesinin Elbistan'da onlarca cana dokunduğunu belirten İtfaiye Amiri Mehmet Caner Polat, Elbistan'ın Yeşilyurt mahallesinde bulunan 7 katlı bir binanın enkazından kurtardıkları 33 yaşındaki Mahmut Sami Şahin'i, deprem bilinci sebebi ile kurtarmalarını unutamadıklarını belirtti.

“Kardeşine mesaj atmış”

Enkazda herhangi bir çalışma yapmadıklarını, fakat bir kişinin ağabeyinden bir mesaj geldiğini söylemesinin ardından kişinin canlı olabileceğini düşünerek enkaz başında çalışmalara başladıklarını belirten Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü amiri Mehmet Caner Polat, “Çok ibretlik bir mesele. Afeti yaşayanlar o anki korku ile ya da afet hazırlıklarındaki kişiler bu hikâyeden faydalanabilirler. Mahmut kardeşimizi İsviçre'den gelen arama kurtarma ekipleri ve Kayseri Jandarma personelleri ile birlikte yaklaşık 25 saatlik çalışma ile bulunduğu yerden kurtardık. İğne ile toprak kazar gibi çalıştık. O kardeşimizin ayağı sıkışmıştı. Bulunduğu yer çok kötü bir noktaydı. Üzerinde onlarca blok vardı. İlk gün telefonunu kapatıyor. Kendisi ‘İlk gün bana kimse ulaşamaz” diyor. İkinci gün de telefonu kapalı. Yakınları telefon ile arıyorlar kendisine ulaşamıyorlar. Ailesi de tedirgin oluyor bir şey olduğunu düşünüyor. Ama kardeşimizin bilinci ‘Nasıl olsa ilk iki gün kimse kimseye ulaşamayacak. Kimse beni buradan alamaz. İletişim kopukluğu olmasın. Şarjım bitmesin' düşüncesi ile üçüncü gün telefonunu açıyor ve kardeşine mesaj atıyor. Durumunun iyi olduğunu, enkaz altında olduğunu belirterek ekiplere bilgiyi verilmesini istiyor.

Enes Bektaş-Ali Yıldız

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