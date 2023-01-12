SUV tipi araç ile ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Karasu-Kocaali yolu üzeri adliye kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaali istikametinden Karasu istikametine seyir halinde olan Ç.T. idaresindeki 53 ACF 473 plakalı Isuzu marka SUV tipi araç ile İ.D. idaresindeki 54 T 4001 plakalı ticari taksi çarpıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ticari taksi sürücüsü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartıldı. Meydana gelen kazada yaralanan araç sürücüleri Karasu Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. Kazayı anlatan Fatih Talha Kılıçaslan ise, “Oturuyorduk, kadın sesi geldi ve kadına çarptılar sandık. Direkt bölgeye geldik ve araçları gördük. Yaşlı bir amca vardı, oturuyordu ve bir kişi de aracın içinde sıkışmış bir şekilde duruyordu. Daha sonrasında ise ekipler bölgeye geldi” dedi.

Esra Angün



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