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Süveyş Kanalını tıkayan Ever Given gemisi, 3 ayın ardından kanaldan ayrılıyor

Süveyş Kanalını tıkayan Ever Given gemisi, 3 ayın ardından kanaldan ayrılıyor
Süveyş Kanalını tıkayan Ever Given gemisi, 3 ayın ardından kanaldan ayrılıyor

Geçtiğimiz Mart ayında Süveyş Kanalı’nı tıkayan ve Süveyş Kanalı İdaresi'nin (SCA) tazminat talebiyle el koyduğu The Ever Given konteyner gemisi 3 ayın ardından kanaldan ayrılıyor.

Süveyş Kanalını tıkayan Ever Given gemisi, 3 ayın ardından kanaldan ayrılıyor - Tıkla İzle

Süveyş Kanalı'nda 3 Mart'ta karaya oturarak, deniz trafiğinin 6 gün boyunca durmasına neden olan "The Ever Given" adlı konteyner gemisinin sahibi olan şirketi temsil eden Londra merkezli hukuk firması Stan Marine ile Süveyş Kanalı İdaresi (SCA) arasında geçtiğimiz hafta yapılan görüşmede tazminat konusunda anlaşmaya varılmıştı. SCA'nın geminin kurtarma operasyonu ve kanala verilen maddi zararlar için talep ettiği yaklaşık 900 milyon dolar yerine 550 milyon doları kabul etmesinin ardından Ever Given gemisi bugün serbest bırakıldı. Ever Given konteyner gemisi ve Hindistanlı mürettebatı 3 ayın ardından Süveyş Kanalı'ndan ayrılıyor.

SCA tarafından yapılan açıklamada, 200 tonluk ve yaklaşık 18 bin 300 konteyneri taşıyan geminin serbest bırakılması nedeniyle tören düzenleneceği duyuruldu. SCA, 2 römorkörün Ever Given'a eşlik edeceğini de belirtti.

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