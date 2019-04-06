Suya düşen alkollü şahsı köprü ayakları kurtardı

Alınan bilgiye göre, olay Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi üzeri Porsuk Çayı kıyısında yaşandı. İddialara göre, gece 01.30 sıralarında çay kenarında alkollü şekilde dolaşan H.A. (33), dengesini kaybederek suya düştü. Suda çırpınan şahsı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, H.A.'nın suya batmamak için köprünün ayaklar tutunduğunu gördü. Ardından bölgeye Eskişehir İtfaiyesi Sualtı Üstü Arama Kurtarma ekibi gönüllü dalgıç ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye, polis ekipleri ile koordineli bir şekilde ipli can simidini sudaki şahsa attı. Daha sonra itfaiye dalgıçları şahsın yanına giderek kıyıya çekti.

Ardından 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde H.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirleyerek, tedbir amaçlı Yunus Emre Devlet Hastanesine götürdü.

Mustafa Kaplan

