İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Suya düşen çocuğu yoldan geçen vatandaş kurtardı

Suya düşen çocuğu yoldan geçen vatandaş kurtardı
Suya düşen çocuğu yoldan geçen vatandaş kurtardı

Mersin’in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğu, yoldan geçen bir kişi kurtardı.

Suya düşen çocuğu yoldan geçen vatandaş kurtardı - Tıkla İzle

 Olay, ilçeye bağlı Akşemsettin Mahallesi'nde geçen sulama kanalında meydana geldi. Kanal kenarında yürüyen yabancı uyruklu Y.A. (9) dengesini kaybederek suya düştü. Su üzerinde sürüklenen ve yardım isteyen Y.A.'ya yolda motosikletle geçen bir kişi fark etti.

Motosikletini park ederek suya atlayan ismi öğrenilemeyen kişi çocuğu sudan çıkardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servisi ekipleri çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Y.A.‘nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Ersoy Yalçın
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.