Suya düşen genci arama çalışmaları devam ediyor

Edinilen bilgiye göre olay, Gürpınar ilçesine bağlı Aşağıkaymaz Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Gürpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Murat Gündüç (17) ve arkadaşları, balık tutmak için Dönemeç Çayı'na gitti. Balık tutarken dengesini kaybeden Gündüç, çaya düştü. Gündüç'ü kurtarmaya çalışan arkadaşları başarılı olamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum (AFAD) ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgede çalışma başlatan Van Emniyet Müdürlüğü Polis Sualtı Timi ile AFAD ekipleri kayıp genci bulamayınca havanın da kararmasının ardından çalışmalar sonlandırıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Van Emniyet Müdürlüğü Polis Sualtı Timi ile UMKE ekipleri bölgeye giderek kayıp gencin arama çalışmalarına başladı.

Kayıp Gündüç'ün yakını Mirza Erdinç, Gündüç'ün arkadaşlarının söylediğine göre balık tuttuğu esnada ayağının kayıp suya düştüğü belirterek, "Üç kişi balık tutmaya geldiler. Panik yapıp kaçarken ayağı takılıp kayıp suya düştüğünü söylüyorlar. 3-4 metre çırpındıktan sonra gözden kaybolduğunu söylüyorlar. Dünden beri arama yapılıyor herhangi bir gelişme yok. 4 kişi ile yapılan arama tahmin etmiyorum sonuç versin. Zernek Barajı'nın suyu 2-3 saatliğine kesilmesi lazım diye düşünüyorum.

Barajın da tehlikesinin olduğunu söylüyorlar. 2-3 saat suyu kesmeyle bir sorun olmayacağını tahmin ediyorum. Buradaki dalgıçlar da diyor bir iki saat kesilirse daha iyi çalışabiliriz. Buradan yetkililere sesleniyorum, bu çocuk okul birincisi iyiydi. Çok acı ve çok kötü bir olay. Allah kimsenin başına getirmesin bu Ramazan'da. Bayram yaklaşıyor. Burası Trabzon gibi engebeli bir yer de değil düz bir ova. Yetkililerin de buna bir el atması lazım. Bir iki saat su kesilirse sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. İnşallah bir an önce bulunur" dedi.