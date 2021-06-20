Suya gömülen tek katlı evde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Dün Arnavutköy'de etkili olan sağanak yağışın ardından ilçe genelinde birçok noktada su baskınları ve dere taşkınları meydana gelmişti.

Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Züleyha Demir de ölümden döndü. Yaşlı kadın, göle dönüşen bölgede suya gömülen tek katlı evinde mahsur kaldı.

Yaklaşık 1 metreye kadar ulaşan yağmur suyundan çıkamayan yaşlı kadın, Arnavutköy İtfaiyesi tarafından yapılan çalışma sonucunda mahsur kaldığı evden kurtarıldı.

Sular arasından çıkartılan yaşlı kadın daha sonra sağlık kontrollerinin yapılması için Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.