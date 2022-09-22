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Suyu yükselen derede can pazarı

Suyu yükselen derede can pazarı
Suyu yükselen derede can pazarı

Bursa’da aniden bastıran sağanak yağışla birlikte derelerin suyu yükseldi. Yükselen sulara baktığı sırada dengesini kaybederek dereye düşen Menderes Kahveci (52), incir ağacının dallarına tutunarak hayatta kaldı. Polis ekiplerinin uzattığı urgan ve merdivenle yukarı çekilen Kahveci, sağlık durumunda bir sıkıntı olmadığını dile getirdi.

Suyu yükselen derede can pazarı - Tıkla İzle

Bursa'da sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yükselen yağmur sularını izlerken dengesini kaybeden Menderes Kahveci (52) dengesini kaybederek dereye düştü. Yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra incir ağacının dalına tutunarak kurtulan Kahveci, ne yapacağını şaşırdı.

 Olayın nasıl olduğunu anlayamadığını belirten Kahcevi, bir sağlık sorunu olmadığını iletse de hazır bekleyen 112 ekiplerine teslim edildi. 

Abdullah Çibir
 

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