Suyu yükselen derede can pazarı

Bursa'da sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yükselen yağmur sularını izlerken dengesini kaybeden Menderes Kahveci (52) dengesini kaybederek dereye düştü. Yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra incir ağacının dalına tutunarak kurtulan Kahveci, ne yapacağını şaşırdı.

Olayın nasıl olduğunu anlayamadığını belirten Kahcevi, bir sağlık sorunu olmadığını iletse de hazır bekleyen 112 ekiplerine teslim edildi.

Abdullah Çibir



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