Suyun vücuttaki etkilerini göz ardı etmeyin

Bugün tüm dünyanın problemi haline gelen çevre kirliliği ve bilinçsiz tüketim, temiz suya erişimi gün geçtikçe zorlaştırıyor. Dünya'nın \%70'ten fazlasının su ile kaplı olmasına rağmen, tatlı su oranının sadece \%2 olduğunu belirten Çağatay Demir; “Temel ihtiyacımızı karşılayan su kaynakları bilinçsiz tüketim, küresel ısınma ve çevre kirliliği gibi nedenlerle giderek azalıyor. Dünya Sağlık Örgütü, günde yaklaşık 25 litre suyun insanların temel kullanım ve temizlik ihtiyacını karşılayabileceğini belirtiyor. Ülkemizde ise kişi başı günlük ortalama su miktarı 217 litre olarak kayıtlarda yer alıyor. İhtiyacımızdan çok daha fazla su tüketerek gelecek nesilleri tehlikeye atıyor, suyu bol ancak bilinçsiz tüketiyoruz." dedi.

“İçtiğimiz su yaşam kalitemizi belirliyor”

Birleşmiş Milletler tarafından1992 yılında Rio'da düzenlenen Dünya Zirvesi'nden itibaren her yıl 22 Mart tarihinde kutlanan ‘Dünya Su Günü' nedeniyle, açıklamalarda bulunan Demir, evlerde kullanılacak su arıtma cihazlarının sağlıklı içme suyu elde etmek için en etkili yöntemlerden biri olduğunu söyledi. İçtiğimiz suyun yaşam kalitemizi belirlediğinin altını çizen Çağatay Demir, “İçtiğimiz su, vücut fonksiyonlarımızın devamlılığı açısından kritik bir rol oynar. Hücrelere temel besin öğelerini taşır, atıkların uzaklaştırılmasına yardımcı olur ve vücudun dengede kalmasını sağlar. Cilt sağlığını geliştirir ve kolajen üretimini destekler. Yeterli su tüketimi enerji seviyesi ve beyin fonksiyonlarında etkilidir. Doğru su tüketimi kilo kaybına da yardımcı olabilir. Yapılan bir çalışmada, günde 2 litre su tüketen bireylerde toplam enerji tüketiminin günde 96 kaloriye kadar arttığı gözlenmiştir. Aynı zamanda su, tükürük oluşumunda da önemli görev alır, tükürüğün ana bileşenidir” dedi.

Arıtılmış su kullanmanın getireceği çevresel değerin de altını çizen Çağatay Demir, “Su tasarrufu sağlamak ve mevcut kaynaklardan vücudumuzun ihtiyaçlarını en verimli şekilde karşılayabilmek adına su arıtmak günümüzde hayati önem taşıyor. Su arıtma cihazımız HomePure Nova, elektrik kullanımına ihtiyaç duymayan sistemi ile hem çevre dostu hem de sağlıklı su tüketimini mümkün kılıyor. 9 aşamalı filtreleme sistemi sayesinde Pi suyu veren HomePure Nova, özellikle şehir yaşamında vücudumuzun gereksinim duyduğu desteği sağlıyor. Canlı hücrede bulunan su ile neredeyse aynı kompozisyona sahip olan Pi suyu, hücre tarafından daha etkilibir şekilde kullanılabiliyor” dedi.