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Sydney ve Melbourne'da binlerce kişi Filistinliler için toplandı

Sydney ve Melbourne'da binlerce kişi Filistinliler için toplandı
Sydney ve Melbourne'da binlerce kişi Filistinliler için toplandı

Avustralya’nın en büyük iki şehri Sydney ve Melbourne’da on binlerce kişi İsrail’in Mescid-i Aksa ve Gazze’ye yaptığı saldırıları protesto etti.

Sydney ve Melbourne’da binlerce kişi Filistinliler için toplandı - Tıkla İzle

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılar Avustralya'da protesto edildi. Mescid-i Aksa ve Gazze'ye günlerdir süren saldırılara karlı aralarında Yahudilerin de bulunduğu çeşitli gruplar kent merkezlerinde bir araya geldi. Sydney ve Melbourne'da on binlerce kişi İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yaptığı saldırıları protesto etti.
Avustralya'nın Melbourne şehrinde toplanan protestocular Eyalet Kütüphanesi önünden başlayarak trafiğe kapatılan La Trobe Caddesi boyunca sloganlar atarak yürüyüş yaptı.

“Özgür Filistin” yazılı pankart, Filistin ve Türk bayrağı başta olmak üzere çeşitli ülke bayrakları ve pankartlarla yürüyen on binlerce kişi “Özgür Filistin”, “İsrail dışarı” sloganları atarak İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını durdurmasını dile getirdiler. Yapılan konuşmalarda İsrail'in Filistin'e yönelik yıllardır devam eden zulmüne dikkat çekilirken Filistin halkının yalnız olmadığı “Bizler binleriz, bizler milyonlarız, bizler Filistiniz” sloganlarıyla vurgulandı.

Sydney 2.5 saatlik protesto

Sydney'deki protestolar ise benzer görüntülere sahne oldu. Belediye Binası önünde başlayan ve yaklaşık 2.5 saat süren gösterilerde Filistin'e yönelik saldırıların durması, İsrail'in işlediği insanlık suçlarına son vermesi gerektiği belirtildi.

Avustralya'da yaşayan Türklerin büyük katılım gösterdiği protestolarda yaşananlara Avustralya'nın sessiz kalması eleştirildi.

Mahmut Yılmaz
 

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