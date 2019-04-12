Tabağım Renkli Hayatım Hareketli Çocuk Festivali 13 Nisan'da başlıyor

Çocuklar için yeşil, ekolojik, sürdürülebilir yaşamın kapılarını aralayan ‘Tabağım Renkli Hayatım Hareketli Çocuk Festivali', 13-14 Nisan tarihlerinde Akasya'da gerçekleşecek. Yapılan bilgilendirmede; MAPFRE Vakfı'nın sağlıklı beslenme konusunda ilköğretim okullarında gerçekleştirdiği sağlıklı yaşam aktiviteleri programı, bu kez ebeveynlere de dokunabilecek. Tiyatro oyunlarını odağına alan festivalde hem çocuklar hem de ebeveynler sağlıklı beslenme eğlenerek bilgilendirilecek. Aynı zamanda çeşitli konularda gerçekleşecek söyleşi ve atölyelerle katılımcılar dopdolu bir hafta sonu geçirecek.

Doğal beslenme, eğitim, sağlık ve çocuk psikolojisi uzman söyleşilerinin moderatörlüğünü Karnaval BabyJoy'da Yeşil Çocuk programı hazırlayan Aslı Dede yapacak. 13 Nisan Cumartesi günü başlayacak olan festivalde ‘Meyvelerle Rengarenk Kurabiyeler Yapıyoruz & Origami ile Tabağımızı Tasarlıyoruz' başlıklı atölye ile ‘Yeşil Çocuk ile Zumba' atölyesi ile çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecek. ‘Tabağım Renkli Hayatım Hareketli' çocuk tiyatrosunun sahneleneceği festivalde ebeveynler için Tıp Uzmanı Doktor Didem Gülmez ile ‘Sağlıklı Yaşam için Renkli Besinler ve Tarifler' söyleşisi de yer alacak.

14 Nisan Pazar günü ise kaçıranlar için ‘Meyvelerle Rengarenk Kurabiyeler Yapıyoruz & Origami ile Tabağımızı Tasarlıyoruz' başlıklı atölye ile ‘Tabağım Renkli Hayatım Hareketli' çocuk tiyatrosu kaçıranlar veya tekrar dahil olmak isteyenler için tekrarlanacak. Ardından Yoga Eğitmeni Tuğçe Durakçı fiziksel ve ruhsal sağlık için minik misafirlerle yoga yaparken, Yeşil Çocuk program yapımcısı Aslı Dede ‘Çocuk Yogası ile Doğa Bütünlüğü' başlıklı söyleşi ile merak edilenleri cevaplandıracak. Daha sonra “Sebzelerin Renkli Dünyası ile Çıtır Cipsler Yapıyoruz & Origami ile Tabağımızı Tasarlıyoruz” başlıklı atölye tüm misafirlerin katılımına açık olacak.