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Tabancayı otomobilde öyle bir yere sakladı ki, polisler şaşırdı

Tabancayı otomobilde öyle bir yere sakladı ki, polisler şaşırdı
Tabancayı otomobilde öyle bir yere sakladı ki, polisler şaşırdı

Beyoğlu’nda şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapan polis ekipleri, vites kolunun altındaki özel bölmede tabanca ele geçirdi. Sürücü gözaltına alınırken, araç ise detaylı arama yapılmak üzere otoparka çekildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaptıkları uygulama sırasında şüpheli üzerine bir aracı durdurarak arama yapmak istedi. Sürücüyü araçtan indirerek üst araması ve GBT sorgusu yapan ekipler, daha sonra araçta arama yaptı.

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Vitesin kolunun altına özel bölme yaptırmış

Araç içerisini didik didik arayan ekipler, vites kolunun altında boşluk olduğunu fark etti. Vitesin koruma bölgesini çıkartan ekipler, buradaki özel bir bölmede tabanca ele geçirdi. Polis ekipleri sürücüyü gözaltına alarak polis merkezine götürürken, araç ise detaylı arama yapılmak üzere emniyet otoparkına çekildi. Ekiplerin olayla ilgili başlattıkları çalışmalar sürüyor.

Doğan Can Cesur
 

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