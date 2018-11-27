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Tabancayla ortağını vurdu ardından kendini ihbar etti

Tabancayla ortağını vurdu ardından kendini ihbar etti
Tabancayla ortağını vurdu ardından kendini ihbar etti

Sakarya’nın Geyve ilçesinde iki ortak arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Ortağını tabancayla öldüren şahıs, polisi arayarak, “Ortağımı vurdum, gelin beni alın” dedi.

Olay, Geyve ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emlakçılık yapan ve ortak oldukları öğrenilen S.K. ile Ergün Gürsoy arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. S.K. yanında bulundurduğu tabancasını çıkartarak ortağı Ergün Gürsoy'a kurşun yağdırdı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Ergün Gürsoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, yaşanan olay sonrasında saldırgan S.K.'nın polis ekiplerini arayarak, “Ortağımı vurdum, gelin beni alın” dediği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Burak Can Tokyürek
 

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