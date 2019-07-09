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Tabancayla oynayan genç kendini vurdu

Tabancayla oynayan genç kendini vurdu
Tabancayla oynayan genç kendini vurdu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde tabancayla oynayan genç kendini vurdu. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Atatürk Barajı Göleti yakınlarında yanında getirdiği tabancayla oynayan 18 yaşındaki Ş.B., kazara tetiğe dokununca kendini vurdu. Karın bölgesinden yaralanarak yere yığılan Ş.B.'yi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

O esnada olay yerinden geçmekte olan bir itfaiye personeli Ş.B.'nin karın bölgesine tampon yaparak kanamayı durdurdu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.  

Abdulkerim Özbilici

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