İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tabancayla selfie çeken kız kendisini vurdu

Tabancayla selfie çeken kız kendisini vurdu
Tabancayla selfie çeken kız kendisini vurdu

Rusya’da genç kız sosyal medya hesabında paylaşmak için tabancayı kafasına dayayıp selfie çekerken yanlışlıkla kendisini vurdu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Moskova Bilgi Teknolojileri Kolejinde eğitim gören genç bir kız sosyal medya hesabında paylaşmak için farklı fotoğraflar çekmeye çalıştı. Moskova'da bulunan Erivan Caddesi'nde arkadaşıyla vakit geçiren genç kız daha sonra arkadaşının üniversitesine gitmesinden sonra yalnız kaldı. Arkadaşı ise evde defterinin kalıp kalmadığın sormak için kızı aradı.

Çekmeceleri araştıran kız arkadaşına defteri bulamadığını söyledi. Defteri aradığı sırada çekmecede silah gören genç kız bu silahla selfie çekmek istedi. Genç kız silahla birkaç fotoğraf çektikten sonra son olarak silahı kafasına doğrulttu. Bu sırada silah patlayınca genç kız yere yığıldı.

Hastaneye kaldırıldı tedavi altına alındı

Arkadaşı ise yine genç kızı arayınca ulaşamadı. Telefonuna cevap vermeyen genç kızın başına bir şey geldiğinden şüphelenen arkadaşı polisi arayarak yardım istedi. Eve ulaşan polisler genç kızın yere yığılı ve vurulmuş şekilde görünce ambulansı aradı. Ambulans tarafından genç kız hemen hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk incelemelerde merminin kızın kafa tasını sıyırdığı ve yaşadığını açıkladı. Kızın hastanede tedavisi sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Erhan Altıparmak

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.