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Tabancayla vurduğu karısına arabayla çarptı

Tabancayla vurduğu karısına arabayla çarptı
Tabancayla vurduğu karısına arabayla çarptı

Adana’da bir kişi ayrılma aşamasındaki eşini tabancayla vurup, arabayla çarparak yaraladı. Eşini hastaneye götüren koca gözaltına alındı.

Tabancayla vurduğu karısına arabayla çarptı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi, Mıdık Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi. Ayrılma aşamasında olan Mehmet K. ile Hacer K. (34) çifti sokak ortasında tartışıp kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesiyle Mehmet K. tabanca ile karısı Hacer K.'yı ayağından yaraladı. Mehmet K. kendilerini ayırmaya çalışan oğullarını da darp etti. Öfkesini yenemeyen Mehmet K. ardından bindiği hafif ticari aracıyla da karısına çarptı.

Mehmet K. daha sonra eşini arabaya bindirerek Seyhan Devlet Hastanesine götürdü. Yaralı kadın tedavi altına alınırken Mehmet K. ise hastane polisi tarafından gözaltına alındı.  

Süleyman Cenk İdaye

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