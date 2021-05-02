Tacikistan'da akaryakıt istasyonunda patlama: 11 yaralı

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'nin Sino bölgesinde dün bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından alev ve dumanların yükseldiği görüldü. Patlama sırasında çevrede bulunanlar panikle etrafa kaçıştı. Olay yerine itfaiye ve ambulanslar sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada patlama sonucu çıkan yangında en az 11 kişinin yaralandığı belirtildi. Bakanlık açıklamasında akaryakıt istasyonunda güvenlik kurallarına uyulmaması nedeniyle patlamanın meydana geldiği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.