Tacını giyen Kral III. Charles halkı selamladı

İngiltere Kralı III. Charles'ın tüm dünyanın merakla beklediği taç giyme töreni görkemli bir şekilde gerçekleştirildi. Kraliyet Ailesi, ünlü isimler, dini liderle ve çok sayıda devlet başkanı da dahil olmak üzere yaklaşık 2 bin 200 kişinin katılımıyla Westminster Abbey'de düzenlenen törende yaklaşık 2.5 kilogram ağırlığındaki 22 ayar altından yapılan 360 yıllık tacı giyerek yemin eden Charles, resmen İngiltere'nin hükümdarı oldu. Törenin ardından 260 yıllık devlet arabası ile yeniden Buckingham Sarayı'na dönen Kral III. Charles, kraliçe olan eşi Camilla ve diğer kraliyet ailesi üyeleriyle balkondan coşkulu kalabalığı selamladı. Prens Harry'nin balkonda yer almaması dikkat çekti.

70 yıl sonra ilk

Yeni Kral'ın halkı selamlamasıyla 70 yıldan bu yana bir ilk gerçekleşmiş de oldu. En son İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve Edinburgh Dükü Prens Philip, 2 Haziran 1953 tarihinde yapılan taç giyme töreninin ardından Buckingham Sarayı'nın balkonundan halkı selamlamıştı.

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