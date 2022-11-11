Taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" paylaşımında bulundu.

Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.



Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/S8ri29Tk3g — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 11, 2022

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.