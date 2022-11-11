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Taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi!

Taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi!
Taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" paylaşımında bulundu.

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