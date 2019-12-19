Taciz iddiasıyla yargılanan berbere 12 yıl 11 ay hapis cezası

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık İ.Y. (49), mağdur M.D.'nin (8) yakınları ve taraf avukatları katıldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İ.Y., "Olay günü çocuğa saçlarının çok güzel olduğunu, kestirmemesini söylemiştim. Başını okşadım. Etraf karanlık olduğu için köpekler çocuğa saldırır endişesiyle arkasından baktım. Bakkala girdi, çıktı. Tekrar dükkanımın önünden geçerken kolundan tuttum, evlerinin olduğu sokağa kadar götürdüm. Bir yere götürme niyetim yoktu" şeklinde savunma yaptı.

"Kendisini dükkanında taciz etmiş ve karşılığında 1 lira vermiş"

Mağdur M.D.'nin babası K.K. ise olay günü berberin çocuğunu bir eve sokmaya çalıştığını ifade ederek, "Yunus Emre Devlet Hastanesi Çocuk İzlem Merkezi'ndeki çocuğumun beyanı var. Kendisini dükkanında taciz etmiş ve karşılığında 1 lira vermiş. Oğlum berberin kendisini boynundan öptüğünü de bana söyledi. Bu olay bir çok kez olmuş. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu İ.Y.'yi 'cinsel istismar' suçundan 10 yıl 5 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan ise 2 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 12 yıl 11 ay hapisle cezalandırdı.