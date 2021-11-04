Tacizcileri engellemeye çalışırken ölen Haydarcan'ın babası: 'Çocuğundan onur miras kalan birisiyim'

Batıkent'te bulunan bir AVM'de doğum gününü kutlayan iki genç kızı taciz eden Mert T. ile Yunus H.'ye müdahale etmek isterken öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan, tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.

Acılı baba Nurettin Kılıçdoğan gözyaşları içinde duygularını anlattı. Bir insanın yaşayabileceği en zor anları yaşadığını ifade eden baba Kılıçdoğan, “Hiç kimse istemez elbette çocuğunu kaybetmek. Ancak ölümün de şanlısı vardır. Çocuğumuz gerçekten bir insanın sorumluluğunu yaşamı pahasına getirme meselesinde, sonuçlar bu da olsa böyle bir yolu seçti. Saygı duymaktan başka ve bundan onur duymaktan başka bir şeyimiz yok. Çok zor elbette bundan sonra yıllarca beraber olduğum insandan ayrılmak” dedi.





“Çocuğundan onur miras kalan birisiyim”

Haydarcan'ın ölürken bile ders verdiğini söyleyen baba Kılıçdoğan, “Kayıtsızlığın nelere mal olacağının, duyarsızlığın nelere mal olacağının bir örneği oldu. Bananeciliğin bir örneği oldu. Elbette insan olarak da teşekkür etmek gerekiyor. Baba olarak müthiş onur duydum. Hepimizin bir geleneği vardır. Bizler fakir ailelerin çocuklarıyız. Ailelerimizde büyüklerimizi kaybettiğimizde babamızdan bize onurlarının kaldığını, şereflerinin kaldığını söylemekten mutluluk duyan insanlarız. Ben Türkiye'de ilk defa çocuğundan onur miras kalan birisiyim” ifadelerini kullandı.



Mevlüt İşli - Cem Geçim

