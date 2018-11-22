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TADD'a, MÜSİAD Expo fuarında yoğun ilgi

TADD'a, MÜSİAD Expo fuarında yoğun ilgi
TADD'a, MÜSİAD Expo fuarında yoğun ilgi

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) standı, 17. MÜSİAD Expo fuarında yoğun ilgi gördü. Özellikle Afrikalı ziyaretçilerin akınına uğrayan TADD standında, gelenlerle Kara kıtada yapılan hizmetler anlatıldı.

TADD, Afrika'nın eğitim, sağlık, kurban hizmeti, temiz su kuyusu açma projeleri ile büyümesini hızlandırıyor. Afrika coğrafyasındaki faaliyetlerini büyütme hedefinde olan TADD, fuarla daha çok kitleye ulaşarak, daha fazla insanın yaşamına dokunmak istiyor. 

TADD Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Bilgehan Güntekin, "Dünyanın dört bir tarafından özellikle Afrika'dan birçok ziyaretçinin iş adamının katıldığı bir organizasyon. Biz dernek olarak ülkemizde Afrika farkındalığını ortaya koymak ve Afrika ülkeleriyle en üst düzeyde eğitim, sağlık, ekonomik düzeyde iş birliğini artırıp yardımlarda bulunmak için kurulduk. Şuan doğru bir yerde olduğumuzu düşünüyoruz birçok dostumuzla burada görüşüyoruz. Burada kendimizi tanıtıp hizmetlerimizden bahsediyoruz. Türkiye'de Afrika'yı, Afrika'da Türkiye'yi tanıtmaya çalışıyoruz. Afrikalı kardeşlerimizle ülkemizde yakından ilgileniyoruz onlara burs veriyoruz staj imkanları için MÜSİAD ile birlikte çalışıyoruz. Daha sonra iş bulma ve iş kurmaları içinde kurs ve seminerlerden geçiyoruz. Afrika şuan içinde bulunduğu geri kalmışlığı ve fakirliği hiç hak etmeyen bir kıtadır. Afrika'da hem para hem de dua var, Türk insanın bunların her ikisine de talip olmalı" dedi.  

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