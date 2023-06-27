İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tadilat sırasında yangın çıkan okuldan yükselen alevler geceyi aydınlattı

Tadilat sırasında yangın çıkan okuldan yükselen alevler geceyi aydınlattı
Tadilat sırasında yangın çıkan okuldan yükselen alevler geceyi aydınlattı

Uşak’ta tadilat çalışmasından kaynaklı yangın çıkan okulun alevleri geceyi aydınlatırken okulda yüklü miktarda maddi hasar oluştu.

Tadilat sırasında yangın çıkan okuldan yükselen alevler geceyi aydınlattı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre Uşak'ta Karakuyu Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir okulun çatısında tadilat - onarım işi sırasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler Uşak'ta geceyi aydınlattı. Ekiplerin çalışmasında yangın söndürülürken okulun çatısında yüklü miktarda maddi hasar oluştu.

Köksal Kılınç - Ömer Akkoyun
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.