Tadilat sırasında yangın çıkan okuldan yükselen alevler geceyi aydınlattı

Edinilen bilgilere göre Uşak'ta Karakuyu Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir okulun çatısında tadilat - onarım işi sırasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler Uşak'ta geceyi aydınlattı. Ekiplerin çalışmasında yangın söndürülürken okulun çatısında yüklü miktarda maddi hasar oluştu.

Köksal Kılınç - Ömer Akkoyun



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