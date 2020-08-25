Taffarel: 'Galatasaray tarihini değiştirdik'

Galatasaray'ın efsane file bekçisi Claudio Taffarel, FIFA'nın resmi sitesine açıklamalarda bulundu. 2000 yılında UEFA Kupası finalinde Arsenal'e karşı oynadıkları maçın her dakikasını hatırladığını dile getiren Taffarel, "Tüm oyuncularımız çok iyiydi ve Fatih Terim gibi harika bir hocamız vardı. Yabancı oyuncular harikaydı. Hagi, Hagi'ydi. Ayrıca Gica Popescu ve Brezilyalı Capone vardı. Arsenal, Avrupa'nın en güçlü takımlarından biriydi. Kadrolarında Bergkamp, Henry, Petit, Vieira, Overmars, Kanu gibi birçok yıldız vardı. Üzerimize çok baskı kurdular ama çok iyi savunma yaptık. Maç penaltılara gitti ve tanrıya şükür ki biz kazandık. Galatasaray tarihini değiştirdik. Bunu hak etmiştik. Aslında, Arsenal kötü oynamamıştı. Bizi yenmek için her şeyi denediler. Biz de harika oynadık. Oyuncular ve Galatasaraylı taraftarlar için gurur duyulacak bir andı" ifadelerini kullandı.

"Real Madrid'den çok daha iyi takımdık"

"UEFA Süper Kupa maçında önce Real Madrid, dünyanın en iyi takımlarından biriydi" diyen Brezilyalı, duygularını şu sözlerle aktardı:

"Kadroları süper yıldızlarla doluydu. Ancak, biz de Galatasaray'dık. Hislerimiz şuydu; 'Haydi bu maçı kazanalım. 11'e 11'iz.' Tarafsız sahadaydık, Monaco'da. Real Madrid'den çok daha iyi takımdık. Real Madrid gibi harika bir takımı yenmek harika bir histi."

"Tarihin en iyi futbolcularından biri Hagi"

Galatasaray'da beraber oynadığı eski takım arkadaşı Gheorghe Hagi'yi; 'olağanüstü bir oyuncu' olarak nitelendiren Taffarel, "Bence tarihin en iyi futbolcularından biri Hagi. Ben onun gibi şut atan bir oyuncu görmedim. Çok isabetli ve çok sert vururdu. Oyun görüşü ve pasları başka bir seviyedeydi. Galatasaray'da çok güzel bir hikaye yazdı. O, kadro için çok değerliydi. Başarımızın temel noktasıydı. Bence taraftarlar da Hagi'yi Galatasaray'ın gelmiş geçmiş en iyilerinden biri olarak görüyordur" diye konuştu.

"Galatasaray taraftarları fantastiktir"

Sarı-kırmızılı taraftarlardan da bahseden Claudio Taffarel, "Galatasaray taraftarları fantastiktir. Kesinlikle fantastik. Takıma her zaman ihtiyacı olan motivasyonu belirler. Hangi deplasmanda olursanız olun yanınızdadırlar. Bunu anlamanız için yaşamanız, görmeniz lazım. Her yerde evimizde gibiydik" şeklinde konuştu.

"Deplasmandaki Dortmund maçını unutamam"

Kariyerinde unutamadığı bir maç olup olmadığına yönelik bir soruyu ise Taffarel, "Hiç unutamadığım bir maç var, deplasmandaki Dortmund maçı. Herkes Dortmund taraftarının tutkusunu bilir ama Galatasaray taraftarı çok daha iyidir. Maçın her dakikasında Galatasaraylıları duyuyorduk. İnanılmazlardı" diye cevaplandırdı.