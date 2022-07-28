TAG Otoyolu'nda atık paniği

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arasındaki kısmında meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne ait atık havuzunda birken atık bilinmeyen bir nedenle sızarak TAG Otoyolu'na aktı. Yaşanan sızma sonucu yol çift taraflı trafiğe kapatılırken, atık arasında mahsur kalan bir tırın şoförü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Atığın olduğu bölgede bazı araçların da mahsur kalmış olabileceği iddia edildi.

Meydana gelen olay sonrası, durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, tırın içerisinde mahsur kalan sürücüyü itfaiye merdiveni ile kurtardı. Öte yandan otoyola akan atığın altında bazı araçlarında kalmış olabileceği ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.

Akan atığın önünün kesilmesi için çalışma başlatıldı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne ait atık havuzundan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'na sızan atığın önünün kesilmesi için çalışma başlatıldı. Çift taraflı trafiğe kapatılan yolda atıklar arasında mahsur kalan tır sürücüsü ise kurtarıldı.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arasındaki kısmında meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne ait atık havuzunda bulunan atık bilinmeyen bir nedenle sızarak TAG Otoyolu'na aktı. Yaşanan sızma sonucu yol çift taraflı trafiğe kapatılırken, atıklar arasında mahsur kalan bir tırın şoförü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Atığın olduğu bölgede bazı araçların da mahsur kalmış olabileceği iddia edildi. Atık havuzundan otoyola sızan atığın önünü kesmek için çok sayıda iş makinesi ile bölgede çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma ile otoyoldaki atığın da boşaltılması amaçlanıyor.

Muhammet Abdulkadir Esen

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