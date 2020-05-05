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TAG otoyolunda hareketlilik başladı

TAG otoyolunda hareketlilik başladı
TAG otoyolunda hareketlilik başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 7 ile giriş ve çıkış yasağını kaldırmasının ardından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda araç trafiği yoğunluğu başladı. Mersin gişelerinde de hareketlilik başlarken, hem giriş hem de çıkışta araç sayısının artmaya başladığı görüldü.

Tüm dünyayı etkisi alan korona virüsü (Covid-19) salgını dolayısıyla önlemler alınmaya devam ediliyor. Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 tedbirleri kapsamında seyahat yasağı getirilen 31 ilden 7'sinin yasağının kalktığını açıkladı. Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla şehirlerine dün gece 24.00'ten sonra giriş ve çıkışlara izin verilmeye başlandı. Yasağın kalkmasının ardından Mersin gişelerinde de hareketlilik başladı. TAG otoyolunda araç trafiği yoğunluğu başlarken, kente hem giriş hem de çıkışta araç sayısının artmaya başladığı görüldü. Vatandaşlar, seyahat izin belgesi almadan çıkış ve giriş yapabilirken, önümüzdeki dönemde yoğunluğun daha da artması bekleniyor.

Öte yandan, yasağın kalkmasıyla birlikte Mersin girişinde ve çıkışında oluşturulan uygulama noktası da kaldırıldı.

Koray Ünlü

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