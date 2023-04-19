Taha Akgül 10. kez Avrupa şampiyonu



Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de devam eden Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mindere çıkan Taha Akgül tarih yazdı. Çeyrek finalde Azerbaycanlı Giorgi Meshvildishvili'yi 3-1 yenen Akgül, yarı finalde de Gürcü Miriani Maisuradze'yi teknik üstünlükle geçerek adını finale yazdırdı. Finalde Gürcistan'dan Geno Petriashvili ile karşılaşan şampiyon güreşçi Akgül, rakibini 9-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu ve kariyerinin 10. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.