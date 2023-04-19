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Taha Akgül 10. kez Avrupa şampiyonu

Taha Akgül 10. kez Avrupa şampiyonu
Taha Akgül 10. kez Avrupa şampiyonu

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 125 kilo finalinde Taha Akgül, Gürcü rakibi Geno Petriashvili’yi 9-4 mağlup ederek 10. kez Avrupa şampiyonu oldu.


Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de devam eden Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mindere çıkan Taha Akgül tarih yazdı. Çeyrek finalde Azerbaycanlı Giorgi Meshvildishvili'yi 3-1 yenen Akgül, yarı finalde de Gürcü Miriani Maisuradze'yi teknik üstünlükle geçerek adını finale yazdırdı. Finalde Gürcistan'dan Geno Petriashvili ile karşılaşan şampiyon güreşçi Akgül, rakibini 9-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu ve kariyerinin 10. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

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