Taha Akgül, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası altıncı gününde erkekler serbest stil 125 kiloda milli güreşçi Taha Akgül, ilk turu bay geçti. Akgül, ikinci turda Macar Daniel Ligeti'yi 4-0, çeyrek finalde Amarveer Dhesi'yi 8-2 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde son dünya şampiyonu İranlı Amir Zare'yi 4-2 mağlup eden milli güreşçi finale çıktı.

Geçtiğimiz yıl kaybettiği Zare'den rövanşı alan Taha Akgül, yarın finalde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşı karşıya gelecek. Taha'nın galibiyet sevincine İranlı taraftarlar tepki gösterdi ve sahaya pet şişe attı.

"Tüm milletimizden dualarını bekliyorum"

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Taha Akgül, "Çok önemli bir müsabakadan çıktım. Geçen yıl kaybettiğim dünya şampiyonu rakibimi yendim. Son dünya şampiyonuydu. Güzel müsabakaydı. Çekişmeli geçti. Son saniyede aldım. Tribünler komple İranlı güresseverlerle dolu. Tribün baskısı da vardı. Hiçbir şey bitmedi. Yarın yine önemli bir müsabakam var. İnşallah onda da galip gelip, altın madalyaya ulaşmak istiyorum. Tüm milletimizden dualarını bekliyorum. Yarın ekran başına kitlensinler dua etsinler inşallah. Çok dramatik bitti. Her zaman ben kaybediyorum son saniyelerde. Bu sefer de kazanan ben oldum" diye konuştu.

Oğuzhan Ort