Taha Akgül: 'Hedefim dünya şampiyonu olmak'

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kilo final mücadelesinde Gürcü Geno Petriashvili'yi 7-0 mağlup eden Taha Akgül 7. kez Avrupa şampiyonluğunu elde etmişti. Şampiyonanın ardından Akgül, memleketi Sivas'a geldi. Ankara'dan karayolu ile Sivas'a gelen milli güreşçi, şehir girişinde davul ve zurnalı kutlama ile karşılandı. Çok sayıda kişinin katıldığı karşılamada konuşan Taha Akgül, “7. Avrupa şampiyonluğunun ardından bugün memleketime geldim. İki hafta geçti. Sıcağı sıcağına gelmek istedim. Sivas'taki Güreş Eğitim Merkezi'nden mezun oldum. Doğma büyüme Sivaslıyım. Tekrar baba ocağıma geldim. Memleketime zaten sürekli gelip, gidiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Bazı ziyaretlerimiz olacak. Bizi yalnız bırakmayarak buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Çalışmaya devam edeceğim. Bizi motive eden bu sevgi bu saygı. Hedefim dünya şampiyonu olmak. Avrupa şampiyonu oldum ama yeni bir şey kazanmadım. 6 şampiyonluk vardı. Kendi rekorumu geliştirmiş oldum" şeklinde konuştu.

Onur Erden - Veysel Korkmaz