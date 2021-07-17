Taha Akgül: 'Milletimizin duasıyla inşallah ikinci kez altın madalyayı kazanırım'

Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenecek olan 2020 Yaz Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden Taha Akgül, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Serbest Güreş kategorisinde mücadele edecek olan Akgül, iyi motive olanın madalyayı alacağını belirterek, “Hazırlıkları artık tamamladık. Son güreş antrenmanlarını yapıp bitireceğiz. Tokyo Olimpiyatları'na çok az bir zaman kaldı. Bu saatten sonra çok fazla çalışmanın fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Artık psikolojik olarak kendini hazırlayan, iyi dinlenen, iyi motive alan orada madalya alacaktır diye düşünüyorum. Artık o aşamaya geçtik. Artık motivasyon aşamasındayız. Bugün de önemli bir organizasyon yapıldı. Sağ olsun Mansur Başkanımız bizi bir araya getirdi. Sağ olsun çok büyük destekleri var bizlere. Türkiye'nin en büyük kulübüyüz, olimpiyatlarında en başarılı kulübüz, Avrupa, Dünya şampiyonalarında tarihteki en başarılı kulübüz. Tarihi bir misyonumuz var. İnşallah olimpiyatlarda önce ülkemizi ardından Ankara'yı ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Zor da olsa bunu başarmak istiyorum. Gerçekten çok da zor olacak. Psikolojisi ağır olimpiyatların iyi rakipler var. Ama milletimizin duasıyla inşallah orada ikinci kez altın madalyayı kazanırım” değerlendirmesinde bulundu.

“Sen eğer hazırsan mindere çıktığın zaman ayakların yere basıyor”

Sakatlık süreci üzerine konuşan Akgül, “Ciddi bir sakatlık süreci geçirdim, operasyon geçirdim. Omzumda ciddi bir bağ kopması, kemik çıkması oldu. Hala şu anda sağ tarafım sol tarafıma göre daha zayıf. Aynanın karşısına geçtiğimde bunu görebiliyorum. Beyin orayı koruma altına alıyor. Her ne kadara iki omzumu da güçlendirmeye çalışsam da gücümü sağ tarafa doğru veriyorum ister istemez. Sinirsel bir şey. Bunun eksikliğini ister istemez yaşıyorum ama hamdolsun Avrupa Şampiyonası'nda yurt içi yurt dışında hiç mindere basmadan gelip Avrupa şampiyonluğu nasip oldu. Bu da aslında dünya güreş camiasında çok ses getirdi. Şöyle dediler, ‘Nasıl oluyor? Adam 1,5 senedir antrenman yapmadan geliyor da böyle güreşiyor?' Hamdolsun bunu başarabildim ama bu iyi bir hazırlık süreci ile alakalı. Sen eğer hazırsan mindere çıktığın zaman ayakların yere basıyor. Sakatlığın falan hiçbir şey sana bahane olmuyor” diye konuştu.



Ali Nargüner - Yunus Özkan

