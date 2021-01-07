Taha Yalçıner Bandırmaspor'da

Bandırmaspor ligin ilk yarısını 24 puan ile 10. sırada tamamlarken, ikinci yarı için verilen arada transfer çalışmalarına başladı. Akhisarspor'un orta saha oyuncusu Taha Yalçıner ile anlaşan bordo-beyazlılar 33 yaşındaki başarılı oyuncuyu bordo-beyazlı renklere bağlayan imzayı attırdı.

Kariyerindeki 57'si Süper Lig olmak üzere yeşil sahalardaki 311 maçında 20 gol ve 8 asisti bulunan başarılı orta saha oyuncusu Fenerbahçe, Muğlaspor, Karşıyaka, Adana Demir, Samsunspor, Alanyaspor ve son olarak da Akhisarspor formalarını giydi. Bandırmaspor'da ikinci yarı hazırlıkları 8 Ocak gününden itibaren Antalya kampı ile sürecek. Bordo-beyazlı camiada yönetimin takviye gereken bölgelere yeni transferler gerçekleştireceği öğrenildi.

İbrahim Aldemir